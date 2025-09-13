Сегодняшние акции в поддержку властей Сербии собрали более 144 тыс. участников по всей стране

Массовые выступления в поддержку властей проходят в Сербии регулярно. Так, 7 сентября в акциях «Стоп блокадам» участвовали свыше 126 тыс. граждан на 111 локациях по всей стране. Тогда же были зафиксированы попытки срыва этих мероприятий. В частности, в городе Шабац 400 противников власти пытались остановить колонну из 4200 человек, однако полиция выставила кордон и не допустила столкновений.