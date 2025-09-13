Сегодняшние акции в поддержку властей Сербии собрали более 144 тыс. участников по всей стране

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 144 тыс. граждан Сербии приняли сегодня участие в уличных акциях под лозунгом «Граждане против блокад», демонстрируя поддержку курса властей. Об этом сообщил помощник директора полиции Владан Радосавлевич на пресс-конференции, информирует ТАСС.
По его словам, в 125 населенных пунктах были организованы согласованные собрания, которые прошли спокойно, без нарушений общественного порядка и пострадавших.
В МВД уточнили, что в этот же день состоялись 27 несогласованных собраний оппозиции и студентов, на семи из которых участники перекрывали дороги. Всего в них приняли участие примерно 5 тыс. человек.
Массовые выступления в поддержку властей проходят в Сербии регулярно. Так, 7 сентября в акциях «Стоп блокадам» участвовали свыше 126 тыс. граждан на 111 локациях по всей стране. Тогда же были зафиксированы попытки срыва этих мероприятий. В частности, в городе Шабац 400 противников власти пытались остановить колонну из 4200 человек, однако полиция выставила кордон и не допустила столкновений.
Руководство полиции подчеркивает, что сохранение порядка возможно только при поддержке граждан. Директор полиции Драган Васильевич подчеркивал, что «общественный порядок и спокойствие должны обеспечиваться совместными усилиями полиции и общества».
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что попытка цветной революции в стране провалилась, и призвал к примирению между согражданами. По его словам, люди хотят жить свободно и спокойно, «без унижений и насилия», а для этого «необходимо объединиться и двигаться вперед».
Глава правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в свою очередь предупредил, что участники беспорядков стремятся «спровоцировать гражданскую войну», однако власти «никогда не сдадут Сербию фашистам».-0-