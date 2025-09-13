Independent: Стармер во время протестов в Лондоне был на матче «Арсенала»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер находился на мачте футбольного клуба «Арсенал», в то время как Лондон охватили протесты правых сил, пишет газета Independent.
Отмечается, что Стармер был замечен на лондонском стадионе «Эмирейтс», где его любимый клуб «Арсенал» играл против «Ноттингем Фореста» в матче Премьер-лиги. Политик там был вместе с сыном.
Между тем 13 сентября в центре Лондона произошли столкновения между участниками акции протеста «Соединим королевство» и полицейскими.
По данным полиции, в протестах приняли участие около 110 тысяч человек. Протестующие критикуют Кира Стармера, миграционную политику правительства и ограничение свободы слова.
Организатор акции, правый активист Томми Робинсон вел трансляцию с акции, которую посмотрели 2,5 млн зрителей.