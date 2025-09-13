Илон Маск призвал к роспуску британского парламента и новым выборам

В Лондоне состоялась масштабная акция протеста, собравшая десятки тысяч участников, выступающих против нелегальной иммиграции и предоставления убежища выходцам из исламских стран. По данным правоохранительных органов, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. Организатором мероприятия выступил Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон), известный как лидер ультраправой организации «Английская лига обороны». Представители полиции столкнулись с агрессивными действиями со стороны демонстрантов, которые предприняли попытки прорыва оцепления во время этого крупного мероприятия правых сил.