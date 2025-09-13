Минобороны опубликовало кадры с освобождением Новониколаевки

Кадры с освобождением Новониколаевки. Видео © Telegram / Минобороны России.
«В ходе активного наступления военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зачистили от украинских боевиков населённый пункт Новониколаевка в Днепропетровской области», — говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах запечатлены удары по технике и укреплениям Вооружённых сил Украины, а также эпизоды с военными, устанавливающими российские флаги.
Ранее ВС РФ освободили Новониколаевку от подразделений ВСУ в ходе выполнения задач спецоперации. Этот населённый пункт стал двенадцатым взятым российскими военными под контроль в Днепропетровской области. До этого было освобождено село Новопетровское.