Минобороны опубликовало кадры с освобождением Новониколаевки

Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых зафиксированы действия подразделений группировки «Восток» при занятии населённого пункта Новониколаевка в Днепропетровской области. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Источник: Life.ru

Кадры с освобождением Новониколаевки. Видео © Telegram / Минобороны России.

«В ходе активного наступления военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зачистили от украинских боевиков населённый пункт Новониколаевка в Днепропетровской области», — говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах запечатлены удары по технике и укреплениям Вооружённых сил Украины, а также эпизоды с военными, устанавливающими российские флаги.

Ранее ВС РФ освободили Новониколаевку от подразделений ВСУ в ходе выполнения задач спецоперации. Этот населённый пункт стал двенадцатым взятым российскими военными под контроль в Днепропетровской области. До этого было освобождено село Новопетровское.