Минобороны опубликовало кадры с освобождением Новониколаевки

Ранее ВС РФ освободили Новониколаевку от подразделений ВСУ в ходе выполнения задач спецоперации. Этот населённый пункт стал двенадцатым взятым российскими военными под контроль в Днепропетровской области. До этого было освобождено село Новопетровское.