«Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооружённые бандформирования практически оставили город, они остались только на определённых укреппозициях своих, которые хорошо защищены», — сказал он.
Ганчев отметил, что, по данным российской разведки, в городе остаётся значительное число гражданских лиц. Он добавил, что украинские силы пытаются отходить с передовых позиций, осознавая критичность своего положения в этом районе.
Ранее Life.ru сообщал, что российские штурмовые подразделения вновь проникли в крупный город по подземным коммуникациям — наши бойцы защли в Купянск по газовой трубе, передвигаясь на специальных тележках и электросамокатах. На то, чтобы преодолеть весь путь, уходило порядка четырёх суток, поэтому спали военнослужащие внутри.