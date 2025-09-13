Ганчев: ВСУ почти полностью оставили Купянск

«Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооружённые бандформирования практически оставили город, они остались только на определённых укреппозициях своих, которые хорошо защищены», — сказал он.