В Германии предупредили о катастрофических последствиях войны с РФ

«Нам не внушить, что мы, получив больше военных, больше дронов, больше танков, всерьёз сможем выстоять в войне против атомной державы. Нет, мы не сможем. Ядерная война означает конец — конец для наших городов, наших семей, нашего будущего, конец для Германии, которая стала бы основным театром боевых действий в случае такой войны», — сказала Вагенкнехт.
Политик призвала остановить спираль насилия и эскалации, подчеркнув, что Германия стала бы основным театром боевых действий в случае конфликта с ядерной державой. Вагенкнехт выступает за мирное урегулирование и критикует текущую внешнеполитическую линию немецкого правительства.
Ранее сообщалось, что Вагенкнехт предупредила об опасности прямого вовлечения Германии в украинский конфликт в случае отправки туда немецких военнослужащих. Политик заявила, что канцлер Фридрих Мерц рассматривает возможность такого шага в рамках западных гарантий безопасности, что немедленно сделает ФРГ стороной конфликта в случае его возобновления.