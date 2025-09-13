Сколько россиян проголосовало во второй день выборов. Инфографика

В других регионах активность избирателей также остается на высоком уровне. В Курской области за два дня проголосовали более 43% избирателей (более 379 тысяч человек), в Тамбовской — 42,97%, в Краснодарском крае — 42,5%, в Чувашии — 43,4%. Почти половина жителей Новгородской области проявила наибольшую активность в отдельных муниципалитетах: в Мошенском округе явка превысила 50%, в Поддорском — 41%. В Воронежской области проголосовали более 749 тысяч человек, а по технологии «Мобильный избиратель» проголосовали свыше 63% подавших заявки.