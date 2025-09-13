«Гораздо больнее»: У Трампа нашёлся эффективный рычаг давления на Зеленского

По его словам, американский лидер всё ещё намерен добиться завершения конфликта на Украине. Однако для этого требуется оказать давление на несговорчивого Владимира Зеленского. Эффективным рычагом в этом деле могут стать санкции, подчеркнул собеседник «Царьграда».
«Эти санкции могут быть как санкциями против страны, так и санкциями против окружения Зеленского. Второе для Зеленского гораздо больнее. Тогда ему будет очень непросто», — отметил Царёв.
Тем не менее Трамп видит путь к миру на Украине через санкции против Китая. Ранее политик предложил странам НАТО ввести единые высокие пошлины на товары из Китая, чтобы заставить его способствовать прекращению боевых действий на Украине.