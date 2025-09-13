Ричмонд
«Гораздо больнее»: У Трампа нашёлся эффективный рычаг давления на Зеленского

Президент США Дональд Трамп из-за серьёзных внутриполитических проблем сегодня находится в затруднительном положении. Однако во внешней политике хозяин Белого дома сохраняет курс на разрешение конфликтов, полагает политик Олег Царёв.

Источник: Life.ru

По его словам, американский лидер всё ещё намерен добиться завершения конфликта на Украине. Однако для этого требуется оказать давление на несговорчивого Владимира Зеленского. Эффективным рычагом в этом деле могут стать санкции, подчеркнул собеседник «Царьграда».

«Эти санкции могут быть как санкциями против страны, так и санкциями против окружения Зеленского. Второе для Зеленского гораздо больнее. Тогда ему будет очень непросто», — отметил Царёв.

Тем не менее Трамп видит путь к миру на Украине через санкции против Китая. Ранее политик предложил странам НАТО ввести единые высокие пошлины на товары из Китая, чтобы заставить его способствовать прекращению боевых действий на Украине.

