Рубио раскрыл, что сделают США и НАТО из-за дронов в Польше

США проведут консультации с партнерами по НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли они направлены конкретно на Польшу. Если улики подтвердят это, это крайне эскалационный шаг», — отметил Рубио.
Он подчеркнул, что Вашингтон сначала соберет все факты и проконсультируется с союзниками, прежде чем принимать решения. Госсекретарь назвал инцидент «неприемлемым и опасным».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что беспилотники не должны были находиться на польской территории, но инцидент мог быть ошибкой.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.