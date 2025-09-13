Ричмонд
Рубио раскрыл, что сделают США и НАТО из-за дронов в Польше

США проведут консультации с партнерами по НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше.

США проведут консультации с партнерами по НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли они направлены конкретно на Польшу. Если улики подтвердят это, это крайне эскалационный шаг», — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что Вашингтон сначала соберет все факты и проконсультируется с союзниками, прежде чем принимать решения. Госсекретарь назвал инцидент «неприемлемым и опасным».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что беспилотники не должны были находиться на польской территории, но инцидент мог быть ошибкой.

