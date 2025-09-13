Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок, передает RND.
«Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», — сказала она в интервью.
Каллас обратила внимание на прошедший недавно саммит Шанхайской организации сотрудничества. «Эти государства (Китай, Россия, КНДР и Белоруссия — прим. ред.) хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный», — отметила она.
Каллас призвала быстрее принимать решения и действовать сплоченно, чтобы «как достойный доверия геополитический игрок» защищать свои интересы «при помощи кнута и пряника».
Напомним, саммит ШОС в Тяньцзине проходил с 31 августа по 1 сентября. Его участниками стали лидеры более 20 стран мира, включая российского президента Владимира Путина, и представители 10 международных организаций.
Ранее журналист Чей Боуз обвинил Каллас в том, что ЕС антироссийскими санкциями нанес значительный ущерб европейской экономике.
Сообщалось также, что глава дипломатии выступила перед почти пустым залом Европарламента и рассказала о помощи Украине. Сенатор Алексей Пушков отметил, что Каллас будто общалась с призраками. А психотерапевт Руслан Панкратов сравнил ее с шизофреником.