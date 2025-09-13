Семью экс-главы Киргизии Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш

Напомним, Атамбаев был президентом Киргизии в период с 2011 по 2017 годы. В июне 2020 года его признали виновным по делу о коррупции и приговорили к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие доказало, что экс-президент и ещё 19 человек причастны к незаконному освобождению из колонии в 2013 году вора в законе Азиза Батукаева. Он был признан виновным, но без назначения наказания в связи с давностью событий. В 2023-м Атамбаев вышел из колонии, проведя в заключении 3,5 года.