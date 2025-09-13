В августе МИД Бельгии, в юрисдикции которой незаконно блокированы 210 млрд евро суверенных активов России, выступил категорически против экспроприации российских активов. Он подчеркнул, что доходы от реинвестирования этих активов уже обещаны в качестве гарантий кредитов «группы семи», уже выданных Украине с погашением в 2040 году. Министр призвал своих коллег «не резать гуся, который несет золотые яйца».-0-