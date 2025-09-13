Явка на выборах губернатора Калужской области составила 32,26 процента

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области по итогам двух дней голосования составила 32,26%, что приближается к общей явке на прошлых губернаторских выборах.
«Проголосовали 251 665 избирателей — 32,26%. С помощью ДЭГ проголосовали 46 867 избирателей — 82,26% от количества поданных заявлений», — говорится в сообщении облизбиркома.
На выборах губернатора Калужской области пять лет назад явка была чуть больше 35%. Тогда голосование проходило в один день.
На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша («Единая Россия»), Иван Родин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Надежда Ефремова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР).
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября.
В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.