Ранее Николай Патрушев, помощник президента России и глава Морской коллегии, заявил, что «подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом». Он указал, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. Также Патрушев напомнил, что “наша страна уважает волеизъявление народа, что видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии.