Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс предложил организовать референдумы на приграничных территориях Украины. По его словам, нужно позволить жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей самим определить, в какой стране они хотят жить. С таким предложением музыкант выступил на митинге в Берлине.
Роджер Уотерс выразил уверенность, что референдум сможет поставить точку в украинском конфликте. При этом он открыто назвал киевский режим бандеровским.
«Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью России», — сказал Уотерс, выступая перед 20-тысячной аудиторией.
Впрочем, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже однозначно высказались за воссоединение с Россией, проголосовав на референдуме. По его итогам территории были включены в РФ, что было зафиксировано в Конституции.
Ранее Николай Патрушев, помощник президента России и глава Морской коллегии, заявил, что «подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом». Он указал, что «жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. Также Патрушев напомнил, что “наша страна уважает волеизъявление народа, что видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии.
А президент России Владимир Путин, общаясь в журналистами в Пекине, отметил, что на Украине должен пройти референдум по смене власти, для проведения которого необходима отмена военного положения в стране.