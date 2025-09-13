На выборах глав регионов в Москве не зафиксировали происшествий

«Посмотрим, как прошел второй день, отрадно, что нет никаких происшествий, никаких недоумений. Те, кто приходит проголосовать, реализуют эту возможность. Техника отрабатывает на 100 процентов», — сказал Асафов на брифинге в общественном информационном центре города Москвы.