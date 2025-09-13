На выборах глав регионов в Москве не зафиксировали происшествий

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Никаких происшествий на избирательных участках во второй день голосования в Москве на выборах глав регионов не было, заявил зампред комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Александр Асафов.
«Посмотрим, как прошел второй день, отрадно, что нет никаких происшествий, никаких недоумений. Те, кто приходит проголосовать, реализуют эту возможность. Техника отрабатывает на 100 процентов», — сказал Асафов на брифинге в общественном информационном центре города Москвы.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних граждан за глав регионов в ходе единого дня голосования
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.