Людей не пускают в квартиры после взрыва в Мадриде

В результате взрыва пострадали 25 человек, из них трое — в тяжелом состоянии и двое — в потенциально тяжелом. При этом четырёх человек спасатели извлекли из-под завалов, сказал собеседник агентства. Дом по адресу Manuel Maroto, 3 был полностью эвакуирован. Речь идёт о трёхэтажном блоке, где проживали 11 семей.