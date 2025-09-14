Ричмонд
Дрозденко проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Дрозденко проголосовал на выборах главы региона.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах главы региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Александр Дрозденко проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области на избирательном участке в Лупполово», — сообщает пресс-служба.

Голосование на выборах губернатора Ленобласти проходит 12—14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко («Единая Россия»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия «Зеленые»), Игорь Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»).

Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области пройдут в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек.

Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

