Украинские боевики трусливо бегут из Купянска

Украинские боевики бросили передовые позиции в Купянске и почти полностью покинули город. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска», — отметил он.
По его словам, это свидетельствует о том, что укронацисты отступают из населенного пункта. И добавил, что противник все же остается на некоторых хорошо защищенных позициях в городе. Но с передовых боевики уже сбежали.
Неделей ранее Минобороны распространяло видео продвижения российских войск в Купянске. Тогда сообщалось, что ВС РФ контролируют половину города.
Ранее «МК» писал, что российские войска при заходе противнику в тыл в Купянске повторили легендарную операцию «Труба». Они использовали газовые трубы для скрытого проникновения в город на электросамокатах.
