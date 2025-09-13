Каллас назвала меняющие миропорядок страны: ЕС и США в списке нет

Глава евродипломатии Кая Каллас вдруг обеспокоилась тем, что несколько стран очень сильно изменяют существующий миропорядок и вспомнила в этом контексте недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества. По ее мнению, геополитические процессы сейчас находятся под воздействием Китая, России, Северной Кореи и Белоруссии, сообщает RND.