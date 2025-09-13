Ричмонд
Каллас назвала меняющие миропорядок страны: ЕС и США в списке нет

Глава евродипломатии Кая Каллас вдруг обеспокоилась тем, что несколько стран очень сильно изменяют существующий миропорядок и вспомнила в этом контексте недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Глава евродипломатии Кая Каллас вдруг обеспокоилась тем, что несколько стран очень сильно изменяют существующий миропорядок и вспомнила в этом контексте недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества. По ее мнению, геополитические процессы сейчас находятся под воздействием Китая, России, Северной Кореи и Белоруссии, сообщает RND.

«Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит. Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный», — заявила она.

Она уверена, что если страны Запада будут сплоченными, то смогут защититься от внешних угроз через кнут и пряник. При этом она еще назвала ЕС достойным доверия геополитическим игроком.

Ранее «МК» писал, что глава евродипломатии Кая Каллас собственноручно уничтожает экономику Евросоюза, вводя санкции против России. С таким заявлением выступил журналист Чей Боуз.

