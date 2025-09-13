Ричмонд
Явка на выборах губернатора Брянской области составила 46,77 процента

ЦИК: явка на выборах губернатора Брянской области за 2 дня составила 46,77%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Брянской области по итогам двух дней голосования составила 46,77%, сообщил региональный избирком.

Региональный избирком в пятницу объявил, что явка избирателей в Брянской области по итогам первого дня голосования составила 32,3%. Избирком отметил, что жители региона активно принимают участие в голосовании, в том числе на экстерриториальных избирательных участках в Москве.

«Явка избирателей за 12 и 13 сентября составила 46,77%», — говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.

С 12 по 14 сентября в Брянской области проходят выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Брянской областной думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу № 26 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По состоянию на 1 июля численность избирателей региона составляет 936817 человек. В регионе работает 1041 избирательный участок.

На пост губернатора претендуют действующий глава региона Александр Богомаз («Единая Россия»), Андрей Архицкий (КПРФ), Алексей Тимошков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Геннадий Селебин («Родина»).

Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

