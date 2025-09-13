Ричмонд
Рубио: США хотят собрать больше данных об инциденте в Польше, чтобы делать выводы

«Есть ряд и других версий, мы хотели бы собрать все факты и проконсультироваться с союзниками, прежде чем делать конкретные выводы», — сказал он журналистам перед тем, как отправиться с визитом в Израиль.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон хочет получить больше информации об инциденте с беспилотниками в Польше и проконсультироваться с союзниками, прежде чем делать выводы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«Вопрос в том, были ли беспилотники направлены конкретно в Польшу. Если это так, и доказательства приведут нас к такому выводу, то, конечно же, это шаг, ведущий к серьезной эскалации. Есть ряд и других версий, мы хотели бы собрать все факты и проконсультироваться с союзниками, прежде чем делать конкретные выводы», — сказал он журналистам перед тем, как отправиться с визитом в Израиль. -0-

