«Напомнил историю этого террориста»: Мария Захарова поддержала реакцию Алаудинова на слова Пугачевой о «красивом Дудаеве»

Мария Захарова поддержала реакцию Апти Алаудинова на слова Пугачевой о Дудаеве.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова генерал-лейтенанта Апти Алаудинова о главе «Чечни-Ичкерии», террористе Джохаре Дудаеве.

Так, в своем Telegram-канале Апти выразил недоумение, услышав восхищение певицы Аллы Пугачевой в адрес «красивого Дудаева». Алаудинов напомнил о реальной исторической роли этого террориста.

Он подчеркнул, что его личная трагедия — потеря 20 близких людей — позволяет ему судить о тех событиях не понаслышке.

«Апти, мягко говоря, удивился, услышав, как Алла Борисовна восхищается “красивым Дудаевым”, и своими словами напомнил историю этого террориста», — написала в своем канале Захарова.

Напомним, что ранее Пугачева дала интервью, в котором рассказала о том, что не собиралась уезжать из России. В интервью певица и затронула тему «порядочности» Дудаева.

Накануне военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил, что на мнение Пугачевой не стоит обращать внимание.

