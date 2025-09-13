Ричмонд
Москва приняла голоса более 11,6 тысячи избирателей из других регионов России

В столице за два дня работы экстерриториальных избирательных участков проголосовали свыше 11 600 жителей 19 субъектов Российской Федерации. Об этом на брифинге в Общественном информационном центре при Общественной палате Москвы сообщил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Источник: Life.ru

Он уточнил, что все 14 пунктов завершили работу и возобновят её 14 сентября с 8:00 утра. Председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев отметил, что голосование прошло без нарушений, а организация таких участков дала новый опыт столичным наблюдателям.

С 12 по 14 сентября жители регионов имеют возможность проголосовать на любом из московских участков. Они размещены в центрах госуслуг, станциях метро и других публичных пространствах и оснащены современными терминалами электронного голосования. Чтобы принять участие, избиратели заранее подавали заявление через «Госуслуги». Все площадки контролируются камерами видеонаблюдения и наблюдателями.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в этом году заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали более 1,7 млн избирателей из 24 регионов страны. По её словам, в пяти регионах России механизм ДЭГ применён впервые: это Республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская Республика, Курганская, Магаданская и Самарская области.

