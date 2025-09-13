Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне

В своем сообщении в соцсети X министр поблагодарила сотрудников полиции за работу в ходе протестов.
«Право на мирный протест является основополагающим для этой страны… Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона», — говорится в публикации в соцсети X Махмуд.
Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек». Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.