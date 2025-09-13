Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне, добавив, что участники акции могут столкнуться с преследованием по закону.

Источник: Reuters

В своем сообщении в соцсети X министр поблагодарила сотрудников полиции за работу в ходе протестов.

«Право на мирный протест является основополагающим для этой страны… Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона», — говорится в публикации в соцсети X Махмуд.

Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек». Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше