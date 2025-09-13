Румыния после Польши ударилась в панику от вторжения БПЛА

Румынские военно-воздушные силы были подняты по тревоге из-за нарушившего воздушное пространство страны беспилотного аппарата. Для его подавления были подняты истребители F-16, сообщает телеканала Antena 3.
«В 18:23 истребители F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии, который они сопровождали примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в Тулче, после чего он исчез с радаров», — говорится в сообщении.
Телеканал также отметил, что уже через 22 минуты после обнаружения БПЛА он рухнул в Тулче. Местных жителей предупреждали о возможных последствиях падения обломков.
Кроме того, опровергли сообщения, распространенные в медиа, где говорилось, что дрон кружил над населенными пунктами. И дополнили, что БПЛА не представлял угрозы безопасности населения. Фактов, подтверждающих, что беспилотник имеет отношение к России, не приводится.
В середине недели польские власти и военные переполошились из-за массового проникновения на территорию страны нескольких БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что было обнаружено 19 дронов. При этом он без каких-либо доказательств обвинил Россию в этой провокации.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.