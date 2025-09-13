Новый премьер Франции Лекорню решил не отменять выходной в День Победы

Инициатива Байру предполагала включение соответствующего положения в законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Эксперты оценивали, что отказ от Пасхального понедельника и европейского Дня Победы (8 мая) мог бы увеличить налоговые поступления, включая НДС и прибыль компаний, что позволило бы сэкономить около €4,2 млрд. Однако проект столкнулся с широкой критикой среди населения и общественных организаций.