Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый премьер Франции Лекорню решил не отменять выходной в День Победы

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о решении не реализовывать предложение своего предшественника Франсуа Байру по сокращению праздничных выходных. Об этом он заявил в интервью региональной газете Quest France.

Источник: Life.ru

«Я решил отменить отмену двух праздничных дней. Я рассчитываю на диалог с социальными партнёрами, чтобы найти другие источники финансирования», — сказал Себастьен.

Инициатива Байру предполагала включение соответствующего положения в законопроект о государственном бюджете на 2026 год. Эксперты оценивали, что отказ от Пасхального понедельника и европейского Дня Победы (8 мая) мог бы увеличить налоговые поступления, включая НДС и прибыль компаний, что позволило бы сэкономить около €4,2 млрд. Однако проект столкнулся с широкой критикой среди населения и общественных организаций.

Напомним, 8 сентября правительство Франции ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему вотум недоверия из-за предложенных мер жёсткой экономии. «За» отставку кабинета министров, сформированного в конце декабря 2024 года, проголосовали 364 парламентария. Таким образом, правительство премьера Франсуа Байру, просуществовавшее менее девяти месяцев, не смогло пережить политический кризис.