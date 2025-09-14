Ричмонд
Венесуэла обвинила США в задержании рыболовецкого судна

МЕХИКО, 13 сен — РИА Новости. Американский эсминец USS Jason Dunham незаконно задержал в исключительной экономической зоне Венесуэлы в Карибском море рыболовецкое судно с девятью моряками на борту, заявило правительство боливарианской республики.

Источник: © РИА Новости

«В пятницу, 12 сентября, венесуэльское судно “Кармен Роса”, на борту которого находились девять скромных рыбаков, занимавшихся промыслом тунца, шедшее в 48 морских милях к северо-востоку от острова Ла-Бланкилья, в водах, принадлежащих исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Венесуэлы, было незаконным и враждебным образом атаковано эсминцем ВМС США USS Jason Dunham (DDG-109), оснащённым мощными крылатыми ракетами и укомплектованным подготовленными морскими пехотинцами», — говорится в коммюнике, которое опубликовал министр иностранных дел Иван Хиль в своем Telegram-канале.

По данным Каракаса, военный корабль, оснащённый крылатыми ракетами, высадил 18 морских пехотинцев с автоматическим оружием, которые заняли небольшое рыболовецкое судно и удерживали рыбаков около восьми часов, блокируя связь и препятствуя работе экипажа. Венесуэльская сторона расценила действия США как «провокацию с незаконным использованием несоразмерных военных средств».

Власти Венесуэлы подчеркнули, что такие манёвры представляют собой попытку создать инцидент для оправдания эскалации в Карибском бассейне, проводимую ради продолжения «провалившейся политики смены режима». В заявлении содержится сравнение с конфликтами прошлого: «как и во Вьетнаме, используют солдат и офицеров как пушечное мясо, подвергая их жизни риску».

Также в нем отмечается, что Национальные вооружённые силы Венесуэлы отслеживали инцидент в реальном времени с помощью авиации и флота, сопровождая рыбаков до их освобождения. При этом военные продемонстрировали способность к наблюдению, сдерживанию и ответу на любую угрозу, не поддаваясь на провокации.

Каракас потребовал от США немедленно прекратить подобные действия, ставящие под угрозу безопасность и мир в Карибском регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

