«Факир был пьян». Израиль обижает Украину, а гуманизм уходит в прошлое

Вот как рассказывать про зверства русских, если российские ракеты хирургически точно выкусывают военные объекты на территории Украины, а Израиль накрывает Газу ковровыми бомбардировками, целенаправленно атакуя школы, больницы, церкви? А как рассказывать про зловещую Россию, мечтающую всех завоевать, если Израиль бомбит почти всех своих соседей — Ливан, Иорданию, Ирак, Сирию, а теперь ещё и Катар? Ну и как пугать всех рассказами про геноцид украинцев (которого нет), если в Газе ежедневно от голода гибнут десятки людей?