Стали известны ужасные подробности о телах погибших 80-й бригады ВСУ

В рядах ВСУ все большее распространение получает практика оставления тел погибших боевиков на поле боя, чтобы скрыть реальные потери. Такие действия, когда командование объявляет «двухсотых» без вести пропавшими, часто предпринимают в 80-й десантно-штурмовой бригаде, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.