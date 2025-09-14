Стали известны ужасные подробности о телах погибших 80-й бригады ВСУ

В рядах ВСУ все большее распространение получает практика оставления тел погибших боевиков на поле боя, чтобы скрыть реальные потери. Такие действия, когда командование объявляет «двухсотых» без вести пропавшими, часто предпринимают в 80-й десантно-штурмовой бригаде, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Командование бригады попросту не вывозит тела с позиций возле Садков, чтобы занизить статистику потерь. Такую тенденцию заметили родственники военнослужащих 80-й бригады», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что у 80-й бригады огромное количество без вести пропавших. Это не идет ни в какое сравнение с другими подразделениями ВСУ.
Источник добавил, что основная масса погибших боевиков попросту лежит в лесах под Садками. Ранее «МК» писал, что согласно анализу документов, в медицинских свидетельствах о смерти солдат ВСУ в днепропетровском госпитале часто фигурирует острая сердечная недостаточность вместо реальных причин гибели.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.