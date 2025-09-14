Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху: Лидеры ХАМАС в Катаре остались живы и должны быть устранены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что лидеры палестинского движения ХАМАС, находящиеся в Катаре, живы, и вновь призвал к их устранению. В комментарии по поводу удара израильских ВВС по Дохе он возложил на руководителей ХАМАС ответственность за срыв переговоров по сектору Газа.

Источник: Life.ru

По словам Нетаньяху, главарям террористов «наплевать на народ в Газе» — они блокируют любые попытки прекращения огня, стремясь затянуть войну. Израильский премьер-министр отметил, что их ликвидация сняла бы главный барьер на пути к освобождению всех заложников и прекращению конфликта.

Израильская сторона подтвердила сам факт удара по Дохе и взяла на себя ответственность за операцию, но официально не комментировала результаты. Как отметило издание The Times of Israel, заявление Нетаньяху прозвучало на фоне сомнений в эффективности ударов, и премьер «намекает, что лидеры ХАМАС снова должны подвергнуться атаке».

Ранее Life.ru писал, что удар Израиля по Катару вызвал недовольство президента США Дональда Трампа. По словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса, это действие не соответствовало интересам ни одной из сторон.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше