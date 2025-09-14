Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Новониколаевки, «Герани» уничтожили группу боевиков в Славянске, киевские чиновники вывезли своих детей с Украины, 14 сентября

Украинское издание Страна.ua опубликовало материал, где говорится о местонахождении украинских чиновников. Например, сын заместителя главы 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны Игоря Швайки уехал в Бельгию, но при этом он утверждал, что те, кто уехал, «крысы, которые бегут с корабля». Дочь министра соцполитики и единства Дениса Улютина отправилась в Эстонию, где якобы обучается. Мэр Николаева Александр Сенкевич отправил свою жену и детей в Польшу. Градоначальник Львова тоже вывез детей за границу, но обещает, что, как только им исполнится 25 лет, они вернутся на Украину из Великобритании и пойдут в ВСУ.