В случае усиления противовоздушной обороны стран НАТО неминуемо приведет к ослаблению поддержки киевского режима в предоставлении средств ПВО. Такое заявление сделал украинский политолог Виталий Портников для местных СМИ.
«Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность», — уверен он.
Портников также назвал, за чей счет будут усиливать свою ПВО европейские партнеры Киева. По его мнению, это сделают на те средства, которые собирались выделить Украине.
Ранее сообщалось, что в Польше началась настоящая паника после ночного вторжения беспилотников. Вслед за ней переполошились и в Румынии при пролете БПЛА. Было заявлено, что НАТО на восточном фланге ослабила свою ПВО из-за передачи части средств Украине. Альянс на фоне польского инцидента с БПЛА объявил о проведении операции «Восточный страж».
