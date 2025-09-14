В Киеве признали безразличие НАТО к проблемам Украины

Ранее сообщалось, что в Польше началась настоящая паника после ночного вторжения беспилотников. Вслед за ней переполошились и в Румынии при пролете БПЛА. Было заявлено, что НАТО на восточном фланге ослабила свою ПВО из-за передачи части средств Украине. Альянс на фоне польского инцидента с БПЛА объявил о проведении операции «Восточный страж».