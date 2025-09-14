Ричмонд
В Эквадоре семь человек погибли в результате стрельбы в бильярдном клубе

Нападавшие прибыли на автомобиле около 22:30 по местному времени и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям бильярдной, расположенной в районе Нуэво-Аманесер, сообщило местное новостное агентство Primicias.

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные люди, переодетые в военных, 12 сентября вечером устроили стрельбу в бильярдном клубе в провинции Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас на северо-западе Эквадора, в результате погибли по меньшей мере семь человек и трое получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Это вторая массовая стрельба в бильярдном клубе провинции Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас менее чем за месяц. Полиция напомнила, что 17 августа в результате аналогичного нападения погибли семь человек.

По данным Эквадорской обсерватории по организованной преступности, в первой половине 2025 года в Эквадоре было зарегистрировано 4619 убийств, что на 47 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем за шесть месяцев в истории страны.

Государство усилило борьбу с бандами наркоторговцев после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа в январе 2024 года объявил о введении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта» в связи с эскалацией насилия. -0-.