В Германии заявили об исчезновении страны в случае конфликта с Россией

Германия исчезнет с лица земли, если вступил в прямой конфликт с Россией, так как в случае войны ФРГ стала бы основным театром боевых действий.

Германия исчезнет с лица земли, если вступил в прямой конфликт с Россией, так как в случае войны ФРГ стала бы основным театром боевых действий. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Ее заявление прозвучало во время демонстрации. Люди вышли на улицы, чтобы выступить против продолжения поставок оружия Украине, а также осудить действия Израиля против сектора Газа.

«Нам не внушить, что мы, получив больше военных, больше дронов, больше танков, всерьез сможем выстоять в войне против атомной державы. Нет, мы не сможем. Ядерная война означает конец — конец для наших городов, наших семей, нашего будущего, конец для Германии, которая стала бы основным театром боевых действий в случае такой войны», — отметила политик.

Чтобы этого не произошло, Вагенкнехт призвала остановить нагнетание эскалации и насилие. Она поразилась тому, насколько недальновидны европейские политики, когда делают заявления о конфронтации с Россией.

В частности, она привела в пример заявление представителя Бундестага Томаса Рёвекампа. Он предложил НАТО сбивать российские дроны над территорией Украины. И задалась вопросом после этого: «Они все потеряли рассудок?».

Ранее Вагенкнехт заявляла, что в случае начала уничтожения беспилотников РФ над территорией Незалежной неминуемо будет война.

