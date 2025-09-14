Американский предприниматель Илон Маск призвал распустить парламент Великобритании и провести досрочные выборы. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас нет еще четырех лет до следующих выборов, или сколько там осталось. Это слишком долгий срок. Необходимо предпринимать меры», — заявил бизнесмен. Он отметил, что Великобритания столкнулась с серьезными внутренними вызовами, включая неконтролируемую миграцию и чрезмерную бюрократию. Также, по мнению Маска, в стране происходит ограничение свободы слова.
В связи с этим предприниматель считает необходимым проведение масштабных государственных реформ в Великобритании.
Сообщалось, что в Лондоне прошли акции протеста, а премьер-министр страны Кир Стармер во время этих событий присутствовал на футбольном матче.
Ранее Маск неожиданно потерял звание самого богатого человека мира. Сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон впервые поднялся на первую позицию в перечне наиболее состоятельных людей мира, обогнав Маска. Согласно обновленному индексу Bloomberg Billionaires Index, благосостояние Эллисона достигло отметки в $393 млрд, что превышает капитал Маска на $8 млрд ($385 млрд).
