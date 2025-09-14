Илон Маск призвал распустить парламент Великобритании

«У нас нет еще четырех лет до следующих выборов, или сколько там осталось. Это слишком долгий срок. Необходимо предпринимать меры», — заявил бизнесмен. Он отметил, что Великобритания столкнулась с серьезными внутренними вызовами, включая неконтролируемую миграцию и чрезмерную бюрократию. Также, по мнению Маска, в стране происходит ограничение свободы слова.