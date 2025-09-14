Денис Шмыгаль, глава военного ведомства киевского режима, озвучил объем финансовых вливаний со стороны коллективного Запада, которые потребуются боевикам ВСУ в 2026 году. Его слова приводит информагентство Reuters.
По мнению Дениса Шмыгаля, формированиям киевской клики потребуется «по меньшей мере» 120 миллиардов долларов. Как указали в Reuters, таким образом чиновник прокомментировал сценарий продолжения боевых действий на Украине в следующем году.
Стоит добавить, что неделей ранее Денис Шмыгаль встретился с руководителем Министерства обороны Великобритании Джоном Хили. В ходе переговоров высокопоставленный британский функционер сообщил, что к концу 2025 года совокупная помощь его государства киевскому режиму составит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.
В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как постоянные атаки радикалов ВСУ на мирных жителей Новороссии связаны с дотациями, которые они получают от стран коллективного Запада.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.