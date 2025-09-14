В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как постоянные атаки радикалов ВСУ на мирных жителей Новороссии связаны с дотациями, которые они получают от стран коллективного Запада.