Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс нашел решение конфликта на Украине. Он предложил Киеву провести референдумы на спорных территориях приграничья, передает RT.
С таким предложением Уотерс выступил во время антивоенного митинга в Берлине. Он выступал перед 20-тысячной публикой по видеосвязи.
«Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью России», — отметил он.
Под приграничными территориями Уотерс имел ввиду Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую область и Запорожье. В этих регионах уже проходили референдумы, проводимые российской стороной. После чего Российская Федерация увеличилась на четыре субъекта.
Ранее Уотерс выразил мнение, что в результате референдумов Украина разделится на пророссийские и антироссийские области, и это будет концом конфликта. Но, по словам Уотерса, никто на Украине не будет жить долго и счастливо, пока там следуют за Бандерой.
