Зеленский заявил, что готов к встрече лидеров в любом формате по идее Трампа

Зеленский заявил, что Украина якобы готова к переговорам ради разрешения конфликта с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с лидерами в любом формате по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бывший комик отметил, что Украина готова к переговорам для разрешения конфликта с Россией, в то время как США могут «подтолкнуть к диалогу» Москву.

«Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — объявил нелегитимный лидер.

Накануне Зеленский выставил главе Белого дома пять условий для переговоров о мире с Украиной.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в слабости и трусости. По его словам, вместо того чтобы отстаивать интересы своей страны, Зеленский, по мнению депутата, предпочитает ждать решений от других государств. Дмитрук подчеркнул, что бездействие бывшего комика наносит вред народу Украины.

