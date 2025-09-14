Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с лидерами в любом формате по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Бывший комик отметил, что Украина готова к переговорам для разрешения конфликта с Россией, в то время как США могут «подтолкнуть к диалогу» Москву.
«Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — объявил нелегитимный лидер.
Накануне Зеленский выставил главе Белого дома пять условий для переговоров о мире с Украиной.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в слабости и трусости. По его словам, вместо того чтобы отстаивать интересы своей страны, Зеленский, по мнению депутата, предпочитает ждать решений от других государств. Дмитрук подчеркнул, что бездействие бывшего комика наносит вред народу Украины.