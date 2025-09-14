Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в слабости и трусости. По его словам, вместо того чтобы отстаивать интересы своей страны, Зеленский, по мнению депутата, предпочитает ждать решений от других государств. Дмитрук подчеркнул, что бездействие бывшего комика наносит вред народу Украины.