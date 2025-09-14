Ричмонд
Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успешном наступлении Российских войск на позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Военнослужащие 270-го мотострелкового полка “АХМАТ-Кавказ” МО РФ под руководством командира подразделения Хусейна Межидова провели успешное наступление на позиции противника в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области», — написал Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что операция проводилась по разработанному плану атаки: артиллерия обработала огнём территорию противника, после чего пехота закрепилась на занятых позициях. По словам главы Чечни, сопротивление противника было быстро сломлено, а подразделение продолжает наступательные действия. Информация о потерях с обеих сторон в сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что специальный рейс с добровольцами из Чечни вылетел из международного аэропорта Грозный имени Ахмата-Хаджи Кадырова для участия в специальной военной операции. По прибытии в зону боевых действий добровольцы пополнят ряды специального подразделения «Ахмат» Министерства обороны РФ. Как отметил Рамзан Кадыров, многие из отправленных бойцов уже имеют боевой опыт, полученный в ходе предыдущих командировок.

