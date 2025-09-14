Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

Он уточнил, что операция проводилась по разработанному плану атаки: артиллерия обработала огнём территорию противника, после чего пехота закрепилась на занятых позициях. По словам главы Чечни, сопротивление противника было быстро сломлено, а подразделение продолжает наступательные действия. Информация о потерях с обеих сторон в сообщении не уточняется.