Сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше встревожила НАТО

Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент со сбитыми в воздушном пространстве Польши беспилотниками вызвала тревогу среди европейских дипломатов, которые ставят под сомнение готовность Вашингтона при нынешней администрации выполнять обязательства по статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом пишет Reuters.

Источник: Life.ru

Данный эпизод на Западе восприняли как продолжение линии Трампа на перекладывание большей ответственности за безопасность и финансирование помощи Украине на европейских союзников. Как отметил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, позиция Трампа знаменует разрыв с подходом всех предыдущих президентов, начиная с Рузвельта, в вопросах фундаментальной связи безопасности Европы и Америки.

Напомним, Польша заявила о 19 случаях нарушения воздушного пространства якобы российскими беспилотниками, что побудило Варшаву инициировать консультации по статье 4 Североатлантического договора. Российское Минобороны, комментируя ситуацию, заявило об исключительно точечных ударах по объектам ВПК Украины в приграничных областях и указало на техническую невозможность преднамеренного попадания БПЛА на территорию Польши. Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что часть дронов залетела на территорию страны с Украины.

