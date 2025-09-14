Сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше встревожила НАТО

Данный эпизод на Западе восприняли как продолжение линии Трампа на перекладывание большей ответственности за безопасность и финансирование помощи Украине на европейских союзников. Как отметил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, позиция Трампа знаменует разрыв с подходом всех предыдущих президентов, начиная с Рузвельта, в вопросах фундаментальной связи безопасности Европы и Америки.