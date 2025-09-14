В российском силовом ведомстве заявили, что начсостав ВСУ часто дистанционно наблюдает за ликвидацией подчиненных в зоне боевых действий. Подробности приводит ТАСС.
«…В это время их командир находился на наблюдательном пункте и наблюдал с дрона, как его личный состав уничтожают», — сообщил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, речь идет о 425-м отдельном штурмовом полке формирований киевского режима. Представитель отечественного силового ведомства пояснил, что данную информацию он получил от женщины, сын которой был зачислен в это подразделение ВСУ после недельного курса военной подготовки.
Отмечается, что уничтоженные группы боевиков часто получают статус «пропавших без вести», хотя начсостав доподлинно знает об их смертях.
Важно добавить, что это не первое сообщение, подтверждающее факт наплевательского отношения командования киевского режима к своим формированиям. Ранее попавший в плен нацбатовец заявил, что их начсостав посещает «барбершопы» в Киеве, отдавая дистанционно радикалам приказы идти на «мясные» штурмы.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.