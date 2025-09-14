СМИ указали на хитрый ход Трампа, призывающего отказаться от российской нефти

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о готовности ввести жёсткие санкции против России, если все страны НАТО прекратят закупки нефти из РФ. Он подчеркнул, что продолжение импорта российской нефти ослабляет переговорные позиции альянса. Президент США также предложил ввести пошлины на импорт из Китая, которые могли бы быть отменены после урегулирования украинского кризиса.