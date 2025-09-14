По словам Уотерса, референдумы на этих территориях могли бы стать способом закончить конфликт и дать местным жителям возможность самостоятельно определить свою судьбу. Он подчеркнул, что Украина выглядит глубоко разделённой: в Киеве и на Западе преобладают антироссийские настроения, а на востоке население настроено более пророссийски.
«Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры, или стать частью Российской Федерации», — сказал он, выступая по видеосвязи на протесте в Берлине.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский вновь отказался от любых территориальных уступок России. Главарь киевского режима подчеркнул, что отдавать земли ради прекращения войны нельзя, это лишь временная пауза. По его словам, опыт 2008 и 2014 годов показывает, что такие уступки не решают конфликт.