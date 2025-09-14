По словам Уотерса, референдумы на этих территориях могли бы стать способом закончить конфликт и дать местным жителям возможность самостоятельно определить свою судьбу. Он подчеркнул, что Украина выглядит глубоко разделённой: в Киеве и на Западе преобладают антироссийские настроения, а на востоке население настроено более пророссийски.