Всего один удар «Искандера» ликвидировал 20 боевиков ВСУ, 25 БПЛА и пункт их запуска

В Министерстве обороны России сообщили об успешной ликвидации пункта запуска дронов боевиков ВСУ ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Подробности приводят РИА Новости.

«…Минобороны уточнило, что оператор дрона разведки обнаружил цель около Голубовки, она находится в 30 километрах от Краматорска», — сообщили на РИА Новости.

Согласно данным военного ведомства, в результате всего одного удара «Искандера» удалось устранить площадку запуска беспилотников радикалов ВСУ вместе с пунктом управления ими.

Отмечается, что также были ликвидированы 20 боевиков киевского режима и 25 воздушных дронов модели «Лютый».

Важно добавить, что ОТРК «Искандер» регулярно наносят огромный ущерб критической инфраструктуре ВСУ. В минувшем июне всего одной ракетой комплекса удалось уничтожить сразу две мехбригады пособников киевского режима на Днепропетровском направлении.

