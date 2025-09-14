В Министерстве обороны России сообщили об успешной ликвидации пункта запуска дронов боевиков ВСУ ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Подробности приводят РИА Новости.
«…Минобороны уточнило, что оператор дрона разведки обнаружил цель около Голубовки, она находится в 30 километрах от Краматорска», — сообщили на РИА Новости.
Согласно данным военного ведомства, в результате всего одного удара «Искандера» удалось устранить площадку запуска беспилотников радикалов ВСУ вместе с пунктом управления ими.
Отмечается, что также были ликвидированы 20 боевиков киевского режима и 25 воздушных дронов модели «Лютый».
Важно добавить, что ОТРК «Искандер» регулярно наносят огромный ущерб критической инфраструктуре ВСУ. В минувшем июне всего одной ракетой комплекса удалось уничтожить сразу две мехбригады пособников киевского режима на Днепропетровском направлении.
