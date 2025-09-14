Польша не хочет обсуждать с РФ вторжение БПЛА по одной причине

Военное ведомство Польше не готово консультироваться с Минобороны России по поводу инцидента с «вторжением» беспилотников, произошедшем в середине текущей недели. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале.
Неготовность Польши он объяснил тем, что это событие походит на провокацию. А еще, считает дипломат, там уже сделали выводы и безосновательно обвинили Россию в этом «налете», заявив, что Москва хочет дестабилизировать обстановку в республике.
«Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками? Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — отметил Ульянов.
В минувшую среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о ночном вторжении беспилотников, которые якобы представляли опасность для его страны. А затем обвинил Россию в этой провокации, не приведя ни одного доказательства.
В Минобороны РФ заявляли об ударах по территории Украины 10 сентября. По данным военного ведомства, целей для поражения в Польше не было. Поэтому в МО РФ предложили консультацию с польским минобороны.
Ранее «МК» писал, что Румыния после Польши ударилась в панику от вторжения БПЛА.
