Лидеры стран ЕС начали открыто признавать вину НАТО в кризисе на Украине. Об этом в своём Telegram канале заявил бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.
По его словам, европейские руководители якобы теперь отмечают, что Россия не стремилась к конфликту с Украиной т не испытывала к ней вражды.
«Конфликт навязали извне. Это ошибки — ошибки ценой в жизни людей, ошибки НАТО», — подчеркнул он.
Накануне в Киеве пожаловались на планы НАТО. По словам киевского политолога Виталия Портникова для издания Espreso, укрепление систем ПВО в странах НАТО приведет к ослаблению обороноспособности Украины.
Также высказывалось мнение, что если НАТО все же воплотит в жизнь свою идею — сбивать беспилотники над Украиной, то это может привести к полномасштабной войне в Европе.