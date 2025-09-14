Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Дмитрук: в ЕС признали причастность НАТО к кризису на Украине

Дмитрук заявил, что ошибки НАТО — ошибки ценой в жизней людей.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран ЕС начали открыто признавать вину НАТО в кризисе на Украине. Об этом в своём Telegram канале заявил бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артём Дмитрук.

По его словам, европейские руководители якобы теперь отмечают, что Россия не стремилась к конфликту с Украиной т не испытывала к ней вражды.

«Конфликт навязали извне. Это ошибки — ошибки ценой в жизни людей, ошибки НАТО», — подчеркнул он.

Накануне в Киеве пожаловались на планы НАТО. По словам киевского политолога Виталия Портникова для издания Espreso, укрепление систем ПВО в странах НАТО приведет к ослаблению обороноспособности Украины.

Также высказывалось мнение, что если НАТО все же воплотит в жизнь свою идею — сбивать беспилотники над Украиной, то это может привести к полномасштабной войне в Европе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше