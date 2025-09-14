Нетаньяху признал, что лидеры ХАМАС в Катаре живы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху фактически признал, что лидеры ХАМАС в Катаре живы после удара израильских ВВС.
Он публично высказался о руководителях палестинского движения ХАМАС, находящихся в Катаре, используя настоящее время, что указывает на их возможное выживание после недавнего авиаудара. Комментируя атаку израильских ВВС на Доху, он возложил на лидеров ХАМАС полную ответственность за срыв переговорного процесса по сектору Газа и вновь призвал к их ликвидации.
«Главарям террористов ХАМАС, проживающим в Катаре, безразлична судьба народа Газы. Они блокировали все попытки достижения перемирия, чтобы максимально затянуть войну. Их устранение позволило бы убрать главное препятствие на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению боевых действий», — заявил Нетаньяху в кратком сообщении в социальной сети X.
Примечательно, что израильский премьер описывал лидеров ХАМАС, являвшихся целью авиаудара, используя настоящее время. До сих пор ни он, ни другие официальные лица Израиля не комментировали результаты атаки, основной заявленной целью которой была ликвидация высшего руководства палестинского движения. Израильская сторона пока лишь подтвердила факт нанесения удара и взяла на себя ответственность за него.
Издание The Times of Israel отмечает, что заявление Нетаньяху появилось на фоне растущих сомнений в эффективности израильских ударов по Дохе. Премьер-министр Израиля «достаточно ясно намекает, что они (лидеры ХАМАС) живы и вновь должны стать целью атаки», — полагает издание.
9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и ВВС нанесли удар по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.
