FT спрогнозировала, какой будет встреча Трампа с Си Цзиньпином

Издание отмечает, что США и КНР пока не пришли к согласию по некоторым вопросам, в частности по поводу торговли и борьбы с трафиком наркотического средства фентанила.
«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — пишет газета.
Как отметил Financial Times неназванный источник, осведомленный о переговорах между странами, камнем преткновения является недовольство США тем, что Пекин не борется с экспортом химических веществ, используемых для изготовления фентанила.
Неназванный бывший американский чиновник добавил газете, что хотя власти КНР и заинтересован в проведении встречи с американским президентом в Пекине, они не будут предлагать «подарки», чтобы убедить Трампа приехать. Чиновник отметил, что Пекин дал понять, что может организовать саммит в течение нескольких дней, даже если решение Трампа будет принято в последнюю минуту.
«Китай готов принимать гостей без каких-либо условий, но пока некоторые представители администрации заявляют, что сначала необходимо реализовать пакет мер по борьбе с фентанилом, США будут препятствовать визиту (таким образом — ред.)», — добавил изданию бывший чиновник.
Один из источников, знакомый с ходом обсуждений в Пекине, сообщил газете, что также обсуждался возможный визит госсекретаря США Марко Рубио для подготовки к саммиту в китайской столице. Однако, по его словам, любой «резкий шаг против Китая» может легко привести к отмене Пекином любой встречи с Рубио или визита Трампа.
Также неназванный чиновник Белого дома заявил газете, что сам Трамп «выразил свою открытость» к встрече с Си, но указал, что пока не было никаких объявлений о возможной встрече.
Ранее газета Washington Post писала, что контакты между министрами иностранных дел и обороны США и Китая на этой неделе могут говорить о том, что встреча американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти уже в следующем месяце. Газета также писала, что некоторые аналитики предполагают, что Трамп и Си Цзиньпин якобы могут встретиться на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество в Корее в октябре.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона — с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает «заговоры».