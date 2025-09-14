Российскую бронетехнику новейшего образца заметили на границе с НАТО

Российский БТР-22 новейшего образца был замечен на одной из улиц белорусского города Гродно. Кадры с места появились в телеграм-канале «Осведомитель».
По данным источника, военная техника задействована в учениях «Запад — 2025». Они проходят сразу в трех регионах Белоруссии: Минской, Витебской и Гродненской областях.
Бронетранспортер БТР-22 впервые был представлен на форуме «Армия — 2023». Он имеет в арсенале 30-миллимитровую пушку и пулемет БППУ-1.
Данная модификация бронемашины является улучшенной версией БТР-82. Конструкторы в новой модели видоизменили корпус и компоновку узлов. Также был внесен ряд усовершенствований.
Ранее «МК» писал, что в Кремле назвали «эмоциональными перезагрузками» реакцию Европы на учения «Запад-2025».
