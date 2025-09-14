Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российскую бронетехнику новейшего образца заметили на границе с НАТО

Российский БТР-22 новейшего образца был замечен на одной из улиц белорусского города Гродно.

Российский БТР-22 новейшего образца был замечен на одной из улиц белорусского города Гродно. Кадры с места появились в телеграм-канале «Осведомитель».

По данным источника, военная техника задействована в учениях «Запад — 2025». Они проходят сразу в трех регионах Белоруссии: Минской, Витебской и Гродненской областях.

Бронетранспортер БТР-22 впервые был представлен на форуме «Армия — 2023». Он имеет в арсенале 30-миллимитровую пушку и пулемет БППУ-1.

Данная модификация бронемашины является улучшенной версией БТР-82. Конструкторы в новой модели видоизменили корпус и компоновку узлов. Также был внесен ряд усовершенствований.

Ранее «МК» писал, что в Кремле назвали «эмоциональными перезагрузками» реакцию Европы на учения «Запад-2025».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше