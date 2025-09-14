СМИ зафиксировали рекордное число участников протестов в Лондоне

Зарубежные средства массовой информации в субботу вечером освещали масштабные акции протеста сторонников правых сил в Лондоне, отмечая рекордное количество участников, дискуссии о национальной идентичности и пристальное международное внимание к ситуации.
Участники акции под названием «Объединим королевство», организованной правым активистом Томми Робинсоном, собрались на площади Рассел-сквер и направились к правительственному кварталу Уайтхолл.
Многие демонстранты несли национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек». Протестующие скандировали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, критикуя миграционную политику правительства и то, что они воспринимают как ограничение свободы слова.
Робинсон заявил о миллионах участников, а организаторы отметили, что демонстранты скандировали имя убитого американского консервативного политика Чарли Кирка, некоторые несли его портреты.
Параллельно в городе прошел немногочисленный контрпротест левых активистов, выступавших против ограничения миграции. Издание Standard сообщило о направлении примерно тысячи полицейских для обеспечения порядка, отмечая отдельные столкновения с протестующими.
Испанская газета Mundo писала о возросшей напряженности из-за контрдемонстрации с участием около 5 тысяч человек. The Guardian подчеркивала, что акция собрала рекордное количество участников, превысившее ожидания полиции, что привело к «напряженным, а иногда и ожесточенным столкновениям».
Американский телеканал NBC охарактеризовал акцию как крупнейшую правую демонстрацию в стране за последние десятилетия, связав ее с ростом национализма в Великобритании, лидерством крайне правой партии в опросах и убийством американского консервативного активиста. India Today отметило участие семей с детьми и предположило, что марш стал кульминацией напряженного лета в Великобритании, отмеченного протестами против размещения мигрантов. Daily Mail писала о демонстрантах, прибывших из разных регионов страны с флагами и чувством «гордости или гнева».
Особое внимание СМИ, включая New York Times, уделили участию американского предпринимателя Илона Маска, который в онлайн-выступлении призвал к роспуску британского парламента и проведению досрочных выборов. Издание охарактеризовало его как «главную достопримечательность демонстрации», способствовавшую привлечению дополнительного внимания.
Newsweek резюмировало, что события в Лондоне обострят дискуссии о национальной идентичности, свободе слова и политической поляризации в стране.
