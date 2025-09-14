СМИ зафиксировали рекордное число участников протестов в Лондоне

Американский телеканал NBC охарактеризовал акцию как крупнейшую правую демонстрацию в стране за последние десятилетия, связав ее с ростом национализма в Великобритании, лидерством крайне правой партии в опросах и убийством американского консервативного активиста. India Today отметило участие семей с детьми и предположило, что марш стал кульминацией напряженного лета в Великобритании, отмеченного протестами против размещения мигрантов. Daily Mail писала о демонстрантах, прибывших из разных регионов страны с флагами и чувством «гордости или гнева».